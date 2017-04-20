Николай Меркушкин: «Мы будем бороться с коррупцией в больницах и образовательных заведениях»

«Коррупция существует и на самом низовом уровне. Был случай, когда работник “Белого дома” устраивал сына в детский сад, и даже у него попросили денег. Люди ничего не боятся», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за подобные случаи должных лиц будут наказывать.

«Сейчас мы снимаем с должности одного главврача, чья месячная зарплата составляла 360 тыс. рублей. При этом медсестра в этой же больнице получала 14 тыс. рублей. О какой самоотдаче, какой атмосфере в коллективе можно говорить в такой ситуации?, — поинтересовался губернатор. — И так будет не только с ним. Мы будем бороться с коррупцией в больницах и образовательных заведениях».