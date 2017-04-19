ОЗХО назвала вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе

«Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что организация исследовала биоматериалы, собранные с тел троих погибших в результате атаки.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска Сирии. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.