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22:14 (мск), источник: РИА Новости

ОЗХО назвала вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин или его аналоги, говорится в заявлении Организации по запрещению химоружия по итогам первого дня сессии Исполнительного совета в Гааге.

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Отмечается, что организация исследовала биоматериалы, собранные с тел троих погибших в результате атаки.

«Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска Сирии. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.

Москва выразила озабоченность «попытками ряда стран исказить ситуацию вокруг инцидента» и потребовала непредвзятого расследования событий в Хан-Шейхун. При этом Россия и Сирия настаивают, чтобы расследование эпизода проводилось не дистанционно, а на месте и призывают отправить экспертов на аэродром Эш-Шайрат.

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