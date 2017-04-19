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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Лавров и Эйро провели телефонный разговор

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил готовность сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике МИД Франции, распространенном в среду.

Источник: РИА Новости

«Он (министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро — ред.) заявил о готовности взаимодействовать с Россией в борьбе с терроризмом и призвал к скорейшему возобновлению переговоров по политическому переходу (в Сирии — ред.), в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в документе.

Согласно коммюнике, Эйро подчеркнул важность обеспечения работы механизмов ОЗХО и СБ ООН для установления обстоятельств и ответственных за химическую атаку в сирийском Хан Шейхуне.

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МИД Франции
Комментарии
1
Василий Фесин
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