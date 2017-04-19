Лавров и Эйро провели телефонный разговор

«Он (министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро — ред.) заявил о готовности взаимодействовать с Россией в борьбе с терроризмом и призвал к скорейшему возобновлению переговоров по политическому переходу (в Сирии — ред.), в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в документе.

Согласно коммюнике, Эйро подчеркнул важность обеспечения работы механизмов ОЗХО и СБ ООН для установления обстоятельств и ответственных за химическую атаку в сирийском Хан Шейхуне.