Лавров и Эйро провели телефонный разговор
ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции
ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции
«Он (министр иностранных дел Франции
Согласно коммюнике, Эйро подчеркнул важность обеспечения работы механизмов ОЗХО и СБ ООН для установления обстоятельств и ответственных за химическую атаку в сирийском Хан Шейхуне.
Французский министр также заявил о важности установления реального режима прекращения огня в Сирии и подчеркнул необходимость контроля за его соблюдением со стороны международного сообщества с тем, чтобы гарантировать его прочность и продолжительность