Гройсман сообщил, от чего будет зависеть срок его работы премьером
Гройсман прокомментировал ситуацию относительно второго срока на сегодняшней должности и зависит ли это от парламентских выборов или отношений с главой государства.
Гройсман прокомментировал ситуацию относительно второго срока на сегодняшней должности и зависит ли это от парламентских выборов или отношений с главой государства.
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина.
«На самом деле, сколько я буду
По поводу того, что его отношения с президентом якобы охладели, Гройсман отметил, что с главой государства у него абсолютно нормальные конструктивные рабочие отношения.
Ранее сообщалось, что во фракции «Блока Петра Порошенко» есть недовольство темпами реформ, проводимых правительством Владимира Гройсмана.