Гройсман сообщил, от чего будет зависеть срок его работы премьером

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что срок его работы на посту премьера будет зависеть от того, насколько успешно ему удастся развивать страну.

«На самом деле, сколько я буду премьер-министром, зависит не от моих желаний или нежеланий. Это зависит от того, насколько мне удастся успешно развивать Украину», — сказал он в эфире «24 канала», отвечая на вопрос относительно второго срока на сегодняшней должности и зависит ли это от парламентских выборов или отношений с главой государства.

По поводу того, что его отношения с президентом якобы охладели, Гройсман отметил, что с главой государства у него абсолютно нормальные конструктивные рабочие отношения.

Ранее сообщалось, что во фракции «Блока Петра Порошенко» есть недовольство темпами реформ, проводимых правительством Владимира Гройсмана.