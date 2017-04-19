Кадыров на встрече с Путиным опроверг сообщения об убийствах геев в Чечне

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа “хорошие люди” пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного (человека — ИФ) фамилию», — сказал Кадыров.
По словам главы республики, упоминаемый им человек, о котором писали, что он убит, в итоге был обнаружен у себя дома.
Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза
Рамзан КадыровГлава Чеченской республики
Он доложил Путину, что ситуация с безопасностью в Чечне стабильная, серьезных угроз в республике нет.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, из-за сексуальной ориентации были убиты как минимум три человека. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию, отметив, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». В понедельник прокуратура Чечни заявила, что проводит проверку сведений из публикации.