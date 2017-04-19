Кадыров на встрече с Путиным опроверг сообщения об убийствах геев в Чечне

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа “хорошие люди” пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного (человека — ИФ) фамилию», — сказал Кадыров.

По словам главы республики, упоминаемый им человек, о котором писали, что он убит, в итоге был обнаружен у себя дома.