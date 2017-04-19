Гройсман высказался о ротации в составе Кабмина

Однако, по его словам, на сегодняшний день вопрос внесения изменений в состав Кабмина не обсуждается.

Гройсман сообщил, от чего будет зависеть срок его работы премьером

«Сейчас такой дискуссии нет о смене членов правительства… Абсолютно ни одна кандидатура сейчас не обсуждается», — сказал Гройсман в среду вечером в интервью в программе «Левый берег» на украинском «24 телеканале».

При этом он добавил, что у него «нет никакого сомнения, что правительственную команду нужно усиливать».

Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года. На прошлой неделе истек год после его назначения, в связи с чем закончился «иммунитет», запрещающий отставку нынешнего Кабмина.