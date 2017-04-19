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22:57 (мск), источник: РИА Новости

Оскорбившего Путина журналиста уволили из Fox News

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении «звездного» ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, который ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

Источник: AP 2017

«Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Fox выплатила 13 миллионов долларов за урегулирование исков, которые несколько женщин подали против О'Рейли, обвинив его в сексуальных домогательствах. Спонсоры программы, которую он вел, начали отзывать контракты на размещение рекламы.

В феврале Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина «убийцей».

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — ответил на это глава Белого дома.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений. Союз журналистов России также подчеркнул, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

О'Рейли вел свою передачу «Фактор О'Рейли» с 1996 года и был «лицом» телеканала. Он был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого уволили в 2016-м также из-за обвинений в домогательствах.

Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

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