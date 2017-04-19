Оскорбившего Путина журналиста уволили из Fox News

Источник: AP 2017

«Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Fox выплатила 13 миллионов долларов за урегулирование исков, которые несколько женщин подали против О'Рейли, обвинив его в сексуальных домогательствах. Спонсоры программы, которую он вел, начали отзывать контракты на размещение рекламы.

В феврале Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина «убийцей». «А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — ответил на это глава Белого дома.

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