Оскорбившего Путина журналиста уволили из Fox News

«Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Fox выплатила 13 миллионов долларов за урегулирование исков, которые несколько женщин подали против О'Рейли, обвинив его в сексуальных домогательствах. Спонсоры программы, которую он вел, начали отзывать контракты на размещение рекламы.
В феврале Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина «убийцей».
«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — ответил на это глава Белого дома.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений. Союз журналистов России также подчеркнул, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.
О'Рейли вел свою передачу «Фактор О'Рейли» с 1996 года и был «лицом» телеканала. Он был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого уволили в 2016-м также из-за обвинений в домогательствах.
Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов.