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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Военные самолеты НАТО провели активную разведку вблизи Калининградской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции в среду совершили очередные подлеты к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, в среду днем многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Тем временем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, поднявшийся с натовской авиабазы Гайленкирхен в Германии, совершал полет в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области, наблюдая за российской территорией.

Перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

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