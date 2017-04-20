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13:11 (мск), источник: Калининград.Ru

«У кого — ни гроша, а у кого-то — алтын»: депутаты облдумы отчитались о своих доходах

Депутаты Калининградской облдумы отчитались о доходах за 2016 год. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Источник: Калининград.Ru

Больше всех за отчётный период заработал Юрий Кесслер — более 55 млн рублей. Чуть меньшую сумму задекларировал Владислав Дорофеев — около 50 млн рублей. Тройку замкнул Вадим Снегирёв с 27 млн рублей. Всего девять человек показали доходы выше 10 млн рублей каждый.

В число самых бедных депутатов попали Валерий Корнилов — 344 тысяч рублей за год, Андрей Олейник — 415 тысяч и Игорь Рудников — 480 тысяч.

В шестом созыве Облдумы из 40 избранников только 13 человек обнародовали свои доходы как депутаты в 2015 году. Больше всего увеличилась декларация Владислава Дорофеева — на 16 млн рублей. При этом Аугениюс Абарюс «потерял» около 25 млн рублей.

В общей сложности 40 депутатов областной Думы заработали более 293 млн рублей. Отметим, что год назад эта сумма составляла 174 млн рублей.

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