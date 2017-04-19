Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, по словам главы Госдепа, не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса.

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого

При этом Тиллерсон назвал «неудачной» политику «стратегическое терпения» в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны «угрозы».

США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана в рамках ядерной сделки

Ранее в среду официальный представитель американской администрации Шон Спайсер сообщил, что американские ведомства в течение 90 дней выработают рекомендации президенту страны Дональду Трампу по ядерной сделке с Ираном. Сам глава Белого дома, по словам Спайсера, сомневается в целесообразности сделки.

В конце марта в Белом доме заявили, что Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках договоренностей с Тегераном.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.