Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
Договоренности не позволили добиться отказа Тегерана от ядерного статуса, полагает госсекретарь США. Политику в отношении Исламской республики он считает неудачной.
Договоренности не позволили добиться отказа Тегерана от ядерного статуса, полагает госсекретарь США. Политику в отношении Исламской республики он считает неудачной.
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Совместный всеобъемлющий план действий, по словам главы Госдепа, не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса.
Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого
При этом Тиллерсон назвал «неудачной» политику «стратегическое терпения» в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны «угрозы».
Ранее в среду официальный представитель американской администрации Шон Спайсер сообщил, что американские ведомства в течение 90 дней выработают рекомендации президенту страны Дональду Трампу по ядерной сделке с Ираном. Сам глава Белого дома, по словам Спайсера, сомневается в целесообразности сделки.
В конце марта в Белом доме заявили, что Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках договоренностей с Тегераном.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Всё только начинается.