В Крым прибыла делегация из Италии

В состав итальянской делегации вошло около 50 человек. В их числе представители региональных парламентов и исполнительных органов власти.

«Итальянская делегация уже находится в Крыму», — сказали РИА Новости в организационном отделе.

Всего на полях ЯМЭФ побывает более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира.

В их числе бизнесмены и политики из Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Кипра, Австрии, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, Новой Зеландии, Польши, Палестины, США, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

Ранее сообщалось, что свое участие в третьем по счету ЯМЭФ, который пройдет с 20 по 22 апреля, подтвердили 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы.