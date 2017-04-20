Розенко рассказал о пенсионных взносах для неофициально трудоустроенных
Неофициально трудоустроенные могут сами платить пенсионные взносы.
Неофициально трудоустроенные могут сами платить пенсионные взносы.
Работники, которые не оформлены работодателями официально, могут самостоятельно уплачивать за себя взносы в Пенсионный фонд. Об этом
«Относительно официального нетрудоустройства на работу — это в том числе зависит и от людей, которые оформляются на работу. У каждого человека есть право заключить самостоятельный договор с Пенсионным фондом Украины, даже если он работает в неформальном секторе экономики, и уплачивать за себя страховые взносы», — сказал Розенко.
Он отметил, что это для Украины новая форма взаимоотношений граждан с государством, и украинцам нужно учиться отстаивать свои права, в том числе и перед работодателями.
«Мы привыкли, что за нас должен