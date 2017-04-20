Розенко рассказал о пенсионных взносах для неофициально трудоустроенных

Работники, которые не оформлены работодателями официально, могут самостоятельно уплачивать за себя взносы в Пенсионный фонд. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал в эфире телеканала Espreso TV.

«Относительно официального нетрудоустройства на работу — это в том числе зависит и от людей, которые оформляются на работу. У каждого человека есть право заключить самостоятельный договор с Пенсионным фондом Украины, даже если он работает в неформальном секторе экономики, и уплачивать за себя страховые взносы», — сказал Розенко.

Он отметил, что это для Украины новая форма взаимоотношений граждан с государством, и украинцам нужно учиться отстаивать свои права, в том числе и перед работодателями.