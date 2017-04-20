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00:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко рассказал о пенсионных взносах для неофициально трудоустроенных

Неофициально трудоустроенные могут сами платить пенсионные взносы.

Источник: Telegraf.com.ua

Работники, которые не оформлены работодателями официально, могут самостоятельно уплачивать за себя взносы в Пенсионный фонд. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал в эфире телеканала Espreso TV.

«Относительно официального нетрудоустройства на работу — это в том числе зависит и от людей, которые оформляются на работу. У каждого человека есть право заключить самостоятельный договор с Пенсионным фондом Украины, даже если он работает в неформальном секторе экономики, и уплачивать за себя страховые взносы», — сказал Розенко.

Он отметил, что это для Украины новая форма взаимоотношений граждан с государством, и украинцам нужно учиться отстаивать свои права, в том числе и перед работодателями.

«Мы привыкли, что за нас должен кто-то заплатить — или государство, или работодатель. Но мы должны тоже четко понимать, что мы сами персонально формируем свое пенсионное будущее и должны за него беспокоиться. …Вы платите средства в Пенсионный фонд Украины, и эти средства, с одной стороны, позволяют нам в рамках нынешних возможностей выплачивать пенсии нынешним пенсионерам, с другой, они формируют ваше личное дело, на основе которого вы будете получать пенсию после собственного выхода на пенсию», — сказал вице-премьер.

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