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06:13 (мск), источник: Известия

Покупателям путевок на курорты РФ могут возвращать до 120 тыс. рублей

С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике.

Источник: РИА "Новости"
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Налоговая может возмещать россиянам, приобретающим путевки на российские курорты, до 120 тыс. рублей вычета, с соответствующей инициативой выступил комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании Минздрава по развитию санаторного-курортного комплекса страны.

Сенатор Игорь Фомин рассказал «Известиям», что Совет Федерации внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Налоговый вычет сейчас включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки. Согласно самой системе желающий получить компенсацию части расходов на лечение, обучение или образование подает заявление в налоговую, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

Как отметил Фомин, введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынка РФ

— Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса, — объяснил Игорь Фомин смысл своего предложения.

Эксперты согласились с мнением, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на курорты.

Комментарии
4
Владимир Пацак
Надо срочно избавляться от 12% населения как в 1917м и начать всё с начала? Они никогда не поймут основное население, загнанное в нищету этим режимом.
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А Б
Если бы доходы населения за последние годы не упали, то не было бы и необходимости вводить такой налоговый вычет. Но в данной обстановке и это уже хорошо.
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Алексей Кравцов
Лучше веселиться, чем работать... песенка есть такая. Для начала сельскому хозяйству дайте субсидии, "экономисты" хреновы.
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