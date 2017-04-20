Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Гражданам стало интересно жить и работать на Дальнем Востоке

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о растущем интересе граждан к программе «Дальневосточный гектар». По его словам, высокий спрос на программу подтверждает интерес граждан России к жизни и работе в регионах Дальневосточного федерального округа, об этом ИА Дейта сообщили в минвостокразвития.

Источник: AP 2017

Выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства Российской Федерации в 2016 году, премьер отметил, что «уже 11 тысяч гектаров нашли своих хозяев. Поступило 82 тысячи заявлений. Это очень важный показатель, это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться».

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напомнил, что «закон о “дальневосточном гектаре” предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок на сайте и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством».

Участок на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование может получить любой гражданин России. Участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.

Комментарии
2
Аленка
Как житель того самого Дальнего Востока спрашиваю: с какого...? Покажите мне в каком месте это СТАЛО интересным? Опять, как в 70-80-е, привезете сюда к нам все то, что больше нигде не пригодилось и потом они также свалят обратно, оставив после себя развалины? И что нам потом с этим делать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Михайлов
Ну это уж слишком дорогой наш Дмитрий Анатольевич! Это уже совсем через край! Чем подтвердите растущий интерес граждан к программе «Дальневосточный гектар», а интерес к жизни и работе в регионах Дальневосточного федерального округа. Как обычно!!! Данными статистики !!!! Прямо как Американцы. Реальных результатов нет, а о достигнутые цели уже есть.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полицейские спасли пенсионерку в Приморье
Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь