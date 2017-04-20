Гражданам стало интересно жить и работать на Дальнем Востоке

Выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства Российской Федерации в 2016 году, премьер отметил, что «уже 11 тысяч гектаров нашли своих хозяев. Поступило 82 тысячи заявлений. Это очень важный показатель, это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться».

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напомнил, что «закон о “дальневосточном гектаре” предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок на сайте и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством».

Участок на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование может получить любой гражданин России. Участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.