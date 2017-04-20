Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
03:02 (мск), источник: Интерфакс

Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении Северной Кореи

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — США пересматривают свою политику в отношении КНДР, если какие-то переговоры с Пхеньяном и будут вестись, то на иных условиях, чем в прошлом, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: Reuters
Читайте также
КНДР показала видео, имитирующее нанесение ракетного удара по США

«Мы пересматриваем все положения, связанные с Северной Кореей, как с точки зрения государственного спонсирования терроризма, так и другие способы оказать давление на режим в Пхеньяне, чтобы вновь включиться в работу с нами, но работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров», — сказал он журналистам в среду.

По словам госсекретаря, «мы рассматриваем все эти варианты».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь