Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
02:54 (мск), источник: РИА Новости

В США заподозрили РИСИ в разработке стратегии «вмешательства» РФ в выборы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два «документа» Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

Источник: РИА Новости

По данным агентства Рейтер, в распоряжении чиновников оказались два «документа» российского института, изучив которые разведслужбы США заключили, что Россия пыталась «активно вмешиваться» в американские выборы.

Читайте также
CNN узнал о якобы согласованных действиях России и команды Трампа против Клинтон
Один из анонимов, не предоставляя никаких подтверждений своих слов, рассказал агентству, что президент РФ Владимир Путин якобы «с самого начала вынашивал эти планы» и обратился к институту с просьбой разработать план вмешательства

Так, в публикации агентства утверждается, что в одном из «документов» институт якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США.

Агентство, также ссылаясь на источники, сообщает, что во втором «документе» якобы утверждается о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа. Исходя из этого, по данным агентства Рейтер, в «документе» якобы советуется прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон.

Читайте также
Хиллари Клинтон выступила с самой большой политической речью после поражения

При этом неназванные источники агентства утверждают, что данные «документы» циркулировали в «высших кругах» российского правительства, но этому утверждению также не приводится никаких доказательств. Источники агентства Рейтер заявляют, что наличие этих «документов» стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Читайте также
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в «российских связях»

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.

В настоящее время директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) является Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки. Он сменил на этом посту Леонида Решетникова. РИСИ — крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом. Главная задача института — информационное обеспечение администрации Кремля, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет для них экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'От видео 'ракетного удара по США' в Вашингтоне заскрежетали зубами'
Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь