В США заподозрили РИСИ в разработке стратегии «вмешательства» РФ в выборы

Источник: РИА Новости

По данным агентства Рейтер, в распоряжении чиновников оказались два «документа» российского института, изучив которые разведслужбы США заключили, что Россия пыталась «активно вмешиваться» в американские выборы.

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Один из анонимов, не предоставляя никаких подтверждений своих слов, рассказал агентству, что президент РФ Владимир Путин якобы «с самого начала вынашивал эти планы» и обратился к институту с просьбой разработать план вмешательства

Так, в публикации агентства утверждается, что в одном из «документов» институт якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США. Агентство, также ссылаясь на источники, сообщает, что во втором «документе» якобы утверждается о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа. Исходя из этого, по данным агентства Рейтер, в «документе» якобы советуется прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон.

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При этом неназванные источники агентства утверждают, что данные «документы» циркулировали в «высших кругах» российского правительства, но этому утверждению также не приводится никаких доказательств. Источники агентства Рейтер заявляют, что наличие этих «документов» стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы. В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.