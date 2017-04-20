На Дальнем Востоке началась передислокация войск на границу с Северной Кореей

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Железнодорожные составы с военной техникой, двигающиеся через Хабаровск в сторону Приморья, уже не первый день замечают местные жители. Видеозапись прохождения одного такого состава попала в распоряжение редакции ИА PrimaMedia. Официально пресс-служба ВВО называет движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно. Между тем отставные военные и эксперты всерьез обсуждают возможное усиление присутствия армии на границе с КНДР в связи с возможным корейско-американским конфликтом, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщает автор видеозаписи, за один только пасхальный день (16 апреля) это был у же третий состав, который он наблюдает. С вопросом о том, куда двигается эта техника в таких количествах корр. ИА PrimaMedia обратился к начальнику пресс-службы Восточного военного округа Александру Гордееву.

— Не могу сказать конкретно за каждый состав, но сегодня техника в принципе перемещается по регионам, в связи с проведением плановых контрольных проверок по результатам зимнего периода обучения. Военные части выезжают на незнакомые полигоны и отрабатывают задачи в новой местности. Недавно у нас закончилась такая проверка в Забайкальском крае. С большой вероятностью, состав возвращает технику в пункт постоянной дислокации, — заявил Гордеев.

Другого мнения придерживаются два опрошенных корр. ИА PrimaMedia военных эксперта, пожелавших не раскрывать своих имен. Они оба, независимо друг от друга, высказали версию, что подобное движение военной техники может быть связано с напряженностью в корейско-амерниканский отношениях.

— Это обычна практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда, и думаю, так происходит и сегодня. Хотя должен отметить, что это лишь мое мнение. Как оно есть на самом деле я пока точно не знаю, — подчеркнул один из экспертов.

Офицер в отставке Станислав Синицын отмечает, что стягивание сил к границам — превентивная необходимость в данной ситуации.

— В последнюю неделю на территории Приморского края наблюдается перемещение военной техники различными видами доставки в южные районы края. Многие это связывают с обстановкой на Корейском полуострове. Судя по кадрам везут артиллерийские системы, которые либо поддерживают и сопровождают пехоту в наступлении, либо встречают плотным огнём агрессора. Поскольку перемещения иных военных частей не видно, то остаётся, скорее всего, как вариант, использовать эти артсистемы для предотвращения массового воздействия из вне. На случай сухопутного вторжения, если северокорейцы побегут в сторону границы с Россией, — отмечает бывший военнослужащий.

По его словам, неоднократные действия КНДР, связанные с запуском ракет и декларирование наличия ядерного оружия, не могут остаться без самого пристального внимания всех близлежащих стран. В том числе и России. Поэтому быть готовым к неожиданностям военного характера — одна из главнейших задач вооруженных сил любой страны.