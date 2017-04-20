Визит Навального во Владивосток откладывается
Приезд оппозиционера переносится с апреля на май.
Приезд оппозиционера переносится с апреля на май.
Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.
Открытие штаба создателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во Владивостоке затягивается. Оппозиционер перенес планируемый визит в краевую столицу с апреля на май. Сторонники политика ищут помещение, где могла бы расположиться новая «ячейка» его всероссийской сети, но пока безрезультатно. Между тем, региональный координатор у приморского штаба уже появился, сообщает ИА PrimaMedia.
Штаб во Владивостоке политик, планирующий баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, планировал открыть 6 апреля. Об этом сам оппозиционер заявлял еще в феврале на своем сайте. Потом его ждали в Приморье уже к 16-му числу. На данный момент в «Приблизительном расписании открытия штабов» на странице команды Навального Владивосток недавно «перепрыгнул» на май.
На своем сайте Алексей Навальный сообщил, что Владивосток, Хабаровск,
Поиском помещения во Владивостоке занимается активист владивостокского отделения партии «Демократический выбор» Дмитрий Зубарев. За помощью с арендой оппозиционер обратился в том числе и к социальным сетям. По имеющейся информации, у сторонников Навального с организацией штаба есть определенные сложности именно в части предоставления площади (требуется не менее 35 кв метров в районе центра). Дмитрий Зубарев, впрочем, ситуацию не комментирует.
— Всему свое время, — отметил он.
Другой член «Демвыбора», известный во Владивостоке сторонник Алексея Навального, депутат Думы города от КПРФ Юрий Кучин от связей с штабом оппозиционера решительно отмежевался. По его словам, он выступал только в качестве организатора антикоррупционного митинга Навального, который прошел 26 марта, а также с интересом наблюдает за ситуацией.
Судя по вакансиям, опубликованным на сайте проекта, координатор во Владивостоке уже есть. В силу того, что местные сторонники Навального не имеют о нем четкого представления, только называют имя — Софья, можно предположить, что фигура эта малоизвестная. А вот юриста во владивостокский штаб продолжают искать.