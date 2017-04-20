Визит Навального во Владивосток откладывается

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Открытие штаба создателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во Владивостоке затягивается. Оппозиционер перенес планируемый визит в краевую столицу с апреля на май. Сторонники политика ищут помещение, где могла бы расположиться новая «ячейка» его всероссийской сети, но пока безрезультатно. Между тем, региональный координатор у приморского штаба уже появился, сообщает ИА PrimaMedia.

Штаб во Владивостоке политик, планирующий баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, планировал открыть 6 апреля. Об этом сам оппозиционер заявлял еще в феврале на своем сайте. Потом его ждали в Приморье уже к 16-му числу. На данный момент в «Приблизительном расписании открытия штабов» на странице команды Навального Владивосток недавно «перепрыгнул» на май.

На своем сайте Алексей Навальный сообщил, что Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Красноярск у него теперь в планах на 12—15 мая .

Поиском помещения во Владивостоке занимается активист владивостокского отделения партии «Демократический выбор» Дмитрий Зубарев. За помощью с арендой оппозиционер обратился в том числе и к социальным сетям. По имеющейся информации, у сторонников Навального с организацией штаба есть определенные сложности именно в части предоставления площади (требуется не менее 35 кв метров в районе центра). Дмитрий Зубарев, впрочем, ситуацию не комментирует.

— Всему свое время, — отметил он.

Другой член «Демвыбора», известный во Владивостоке сторонник Алексея Навального, депутат Думы города от КПРФ Юрий Кучин от связей с штабом оппозиционера решительно отмежевался. По его словам, он выступал только в качестве организатора антикоррупционного митинга Навального, который прошел 26 марта, а также с интересом наблюдает за ситуацией.

Судя по вакансиям, опубликованным на сайте проекта, координатор во Владивостоке уже есть. В силу того, что местные сторонники Навального не имеют о нем четкого представления, только называют имя — Софья, можно предположить, что фигура эта малоизвестная. А вот юриста во владивостокский штаб продолжают искать.