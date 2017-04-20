Хабаровский край наращивает сотрудничество с Китаем
В Совете Федерации состоялась встреча Валентины Матвиенко, дальневосточных губернаторов и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжана Дэцзяна.
В Совете Федерации состоялась встреча Валентины Матвиенко, дальневосточных губернаторов и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжана Дэцзяна.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие во встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая в Совете Федерации Чжаном Дэцзяном. В ходе встречи было отмечено, что Китай был, есть и остается крупнейшим торговым партнером региона, передает корреспондент ИА REGNUM.
В 2016 году товарооборот Хабаровского края и КНР вырос к уровню предыдущего года в полтора раза и превысил 1 млрд долларов США.
Хабаровский край подписал и успешно реализует комплексные партнерские соглашения со своими соседями — провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Гуандун.
«В целом уровень взаимоотношений Хабаровского края и КНР можно охарактеризовать, как высокий. У наших народов много общего — богатая история и традиции, общие победы, общие ценности. Хабаровский край и в дальнейшем будущем будет продолжать сотрудничество с Китаем, основанное на принципах стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Представитель КНР подчеркнул небывало высокий уровень
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что в 2017 году исполняется 60 лет с момента создания Общества
Спикер Совфеда особо подчеркнула важность укрепления межрегиональных связей для дальнейшего роста экономик двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество между дальневосточными регионами и Китаем в последние годы достигло небывало высокого уровня. Расширяется сеть консульских учреждений по обе стороны границы, после кризисного застоя вновь растет число, выезжающих в Китай, развиваются партнерские отношения между деловыми кругами обеих стран.