Трём новым вице-мэра Краснодара обозначили круг обязанностей
Мэр Краснодара обновляет свою команду. Так, у градоначальника теперь три новых заместителя. Их кандидатуры депутаты согласовали на последнем заседании городской думы, сообщили ИА REGNUM в
Мэр Краснодара обновляет свою команду. Так, у градоначальника теперь три новых заместителя. Их кандидатуры депутаты согласовали на последнем заседании городской думы, сообщили ИА REGNUM в
Всего, после принятых изменений у мэра кубанской столицы будет семь заместителей, в том числе один первый
Евгений Первышов отметил, что это меньше, чем было в прежние годы: «Было и восемь, и девять вице-мэров».
Так, в новой должности
В зону ответственности главы администрации Западного внутригородского округа Дмитрий Логвиненко в ранге
Место Логвиненко в качестве главы администрации Западного округа займет его заместитель Александр Кучмин.
Озвучено и имя руководителя департамента транспорта и организации дорожного движения. Им стал Артем Доронин, до последнего времени работавший помощником министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани.
Произведены и очередные изменения в структуре администрации кубанской столицы. Вместо трех управлений образован департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. Его директором стал Виталий Косенко, возглавлявший управление по взаимодействию с правоохранительными органами. А вопросы охраны окружающей среды теперь переданы от департамента транспорта департаменту городского хозяйства и ТЭК.
Евгений Первышов добавил, что оптимизировать количество сотрудников в мэрии продолжат и дальше.
«К настоящему моменту мы сократили 140 сотрудников, это даст по итогам 2017 года экономию более чем в 65 миллионов рублей», — отметил Евгений Первышов.
Кроме того, еще почти 70 млн бюджетных рублей удастся сэкономить за счет уменьшения расходов на аренду помещений.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года мэр Краснодара заявил о сокращении двух ставок заместителей градоначальника. Была ликвидирована должность первого
В декабре 2016 года были назначены сразу три новых