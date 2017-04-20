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09:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Трём новым вице-мэра Краснодара обозначили круг обязанностей

Мэр Краснодара обновляет свою команду. Так, у градоначальника теперь три новых заместителя. Их кандидатуры депутаты согласовали на последнем заседании городской думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 20 апреля.

Всего, после принятых изменений у мэра кубанской столицы будет семь заместителей, в том числе один первый вице-мэр. По мнению градоначальника, такое количество «оптимально» и позволит эффективно руководить городом.

Евгений Первышов отметил, что это меньше, чем было в прежние годы: «Было и восемь, и девять вице-мэров».

Так, в новой должности вице-мэра Андрей Василенко будет курировать департамент муниципальной собственности и городских земель, который он возглавлял с января 2017 года, и управление по жилищным вопросам. Вопросами развития физкультуры и спорта и молодежной политикой теперь займется депутат Законодательного собрания края, представляющий КПРФ, Сергей Лизунов. В его ведении в качестве заместителя мэра Краснодара — два соответствующих управления городской администрации.

В зону ответственности главы администрации Западного внутригородского округа Дмитрий Логвиненко в ранге вице-мэра войдёт экономический блок, в частности, департамент финансов, департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей, управление торговли и бытового обслуживания, управление закупок и управление цен и тарифов.

Место Логвиненко в качестве главы администрации Западного округа займет его заместитель Александр Кучмин.

Озвучено и имя руководителя департамента транспорта и организации дорожного движения. Им стал Артем Доронин, до последнего времени работавший помощником министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Произведены и очередные изменения в структуре администрации кубанской столицы. Вместо трех управлений образован департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. Его директором стал Виталий Косенко, возглавлявший управление по взаимодействию с правоохранительными органами. А вопросы охраны окружающей среды теперь переданы от департамента транспорта департаменту городского хозяйства и ТЭК.

Евгений Первышов добавил, что оптимизировать количество сотрудников в мэрии продолжат и дальше.

«К настоящему моменту мы сократили 140 сотрудников, это даст по итогам 2017 года экономию более чем в 65 миллионов рублей», — отметил Евгений Первышов.

Кроме того, еще почти 70 млн бюджетных рублей удастся сэкономить за счет уменьшения расходов на аренду помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года мэр Краснодара заявил о сокращении двух ставок заместителей градоначальника. Была ликвидирована должность первого вице-мэра, которую занимал Александр Михеев, и заместителя главы города, курировавшего взаимодействие с правоохранительными органами и казачество. Ее занимал Иван Репетенко.

В декабре 2016 года были назначены сразу три новых вице-мэра. Так, на должность первого заместителя главы города был согласован Сергей Васин. Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко. Владислав Ставицкий стал вторым вице-мэром по вопросам архитектуры и градостроительства.

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