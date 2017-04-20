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05:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лед и пламя: НОД зазывает членов штаба Навального в Хабаровске дружить против коррупции

Предполагается, что двух непримиримых противников объединятся на совместном пикете.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

— Будет небольшой, но все же массовый пикет. Все официальные разрешения уже получены. Как организаторы, мы имеем право пригласить всех, у кого лозунги не противоречат заявленной цели, — уточнил координатор НОД в Хабаровске Армен Хачатрян.

По словам организатора, представителей известного оппозиционера приглашают для «выстраивания диалога».

— Нам, конечно, хотелось бы видеть их на нашей акции. Мы верим, что борьба с коррупцией для сторонников Навального — дело чести, а не путь к власти. Пусть приходят поддержать нас, с символикой или без, — заключил Армен Хачатрян.

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