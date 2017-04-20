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06:26 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили об отказе РФ от участия в коалиции по Сирии под эгидой США

Антитеррористическая коалиция под началом США нелегитимна, считают в Москве.

Источник: AP 2017

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Россия никогда не присоединится к международной антитеррористической коалиции по Сирии под эгидой США, несмотря на периодически поступающие предложения от западных политиков, сообщает в четверг газета «Известия» со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах.

Москва никогда не пойдет в коалицию под эгидой США. Мы это объясняли нашим партнерам на закрытых встречах. Аргументируем это тем, что их действия в Сирии нелегитимны. Нам действительно предлагали присоединиться к ним, но главным условием было председательство Вашингтона по вопросу антитеррористической борьбы. На это мы также пойти не готовы
Источник газеты «Известия»
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Издание отмечает, что, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эффективная международная коалиция нужна и России, и Западу, но для ее создания должны быть выполнены определенные условия.

К. Косачев сообщил изданию, что «сценарий создания коалиции Запада и России по борьбе с терроризмом существует и крайне желателен. Ведь объединение усилий позволит эффективнее решать задачи антитеррористических сил. (…) Западная коалиция не скрывает, что для нее подавление терроризма на территории Сирии лишь одна из целей, а вторая — смена власти в этой стране. В такой коалиции Россия участвовать не может и не будет».

«Как только наши коллеги сообщат, что снимают с повестки дня вопрос вмешательства во внутренние дела Сирии, и начнут заниматься вместе с сирийскими властями в рамках правового поля решением проблемы терроризма, с нашей стороны никаких преград для взаимодействия не будет», — цитирует газета слова сенатора.

Комментарии
7
александр зыков
Ещё бы , как они вообще осмелились такое предложить ? Впрочем высокомерие и идиотия , хроническое заболевание американской администрации ...
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А Б
Данное заявление российских дипломатических кругов говорит о том, что если бы РФ действительно стремилась бороться с терроризмом, она бы присоединилась к любой коалиции под любым руководством в интересах достижения главной цели - борьбы с терроризмом. Но поскольку этого нет, значит на деле РФ такой цели перед собой не ставит. Очевидно, современные политики РФ забыли заявление Ленина, сделанное им ещё в 1900 году, о тактике объединения и размежевания.
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Onix
Кстати, Правительство РФ, это неоднократно предлагало...)))
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