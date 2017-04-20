СМИ сообщили об отказе РФ от участия в коалиции по Сирии под эгидой США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Россия никогда не присоединится к международной антитеррористической коалиции по Сирии под эгидой США, несмотря на периодически поступающие предложения от западных политиков, сообщает в четверг газета «Известия» со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах.

Москва никогда не пойдет в коалицию под эгидой США. Мы это объясняли нашим партнерам на закрытых встречах. Аргументируем это тем, что их действия в Сирии нелегитимны. Нам действительно предлагали присоединиться к ним, но главным условием было председательство Вашингтона по вопросу антитеррористической борьбы. На это мы также пойти не готовы

Издание отмечает, что, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эффективная международная коалиция нужна и России, и Западу, но для ее создания должны быть выполнены определенные условия.

К. Косачев сообщил изданию, что «сценарий создания коалиции Запада и России по борьбе с терроризмом существует и крайне желателен. Ведь объединение усилий позволит эффективнее решать задачи антитеррористических сил. (…) Западная коалиция не скрывает, что для нее подавление терроризма на территории Сирии лишь одна из целей, а вторая — смена власти в этой стране. В такой коалиции Россия участвовать не может и не будет».

«Как только наши коллеги сообщат, что снимают с повестки дня вопрос вмешательства во внутренние дела Сирии, и начнут заниматься вместе с сирийскими властями в рамках правового поля решением проблемы терроризма, с нашей стороны никаких преград для взаимодействия не будет», — цитирует газета слова сенатора.