Модель будущего страны обсудят на Красноярском экономическом форуме

Сегодня, 20 апреля, в Красноярске начал свою работу 14-й экономический форум. Его участники обсудят будущее страны на предстоящие 9 лет. Тема КЭФ обозначена как «Российская экономика: повестка 2017−2025».

Ежегодно на площадках КЭФ обсуждаются самые актуальные вопросы политического и социально-экономического развития России. В этом году обсудят перспективы развития страны на 9 лет вперёд.

Ожидается, что в Красноярск приедут более 5 тыс. участников, в том числе представители 20 зарубежных государств. Освещать работу форума будут свыше 350 журналистов. В трёхдневной программе запланировано более 70 мероприятий, планируется подписание порядка 30 соглашений между Красноярским краем, инвестиционными компаниями, госорганами, банковскими организациями.

Организационный комитет красноярского форума уже не первый год возглавляет Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ.

Традиционно в первый день форума, 20 апреля, стартует молодёжная площадка «Поколение 2030». Его темой станет построение модели «зелёного будущего». Её актуальность связана с объявленным в России Годом экологии. Во второй день, 21 апреля, в острых дискуссиях о будущем страны примут участие как федеральные и региональные чиновники, политики, так и представители крупного бизнеса, науки, экспертного сообщества. В их числе председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, а также учёные из Высшей школы экономики, российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российской экономической школы.

Главной темой завершающего дня форума, 22 апреля, станет подведение основных итогов проведения — стратегических инициатив на девятилетний период, а также российской повестки внедрения современных управленческих технологий.