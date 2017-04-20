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06:37 (мск), источник: Губерния онлайн

За поход комсомольского школьника на антикоррупционную акцию заплатит его семья

Подростка привлекли к ответственности по административной статье, предусматривающей штраф, однако собственных доходов у старшеклассника нет.

Мать школьника, задержанного в конце марта на антикоррупционной акции в городе Юности, заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. Такое решение вынесла на этой неделе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального округа Комсомольска-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Как пишет комсомольское онлайн-издание, школьник по имени Владислав стал одним из семерых участников, задержанных полицейскими на акции протеста, которая состоялась 26 марта. Ученика 11-го класса привлекли к ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, в которой говорится о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Во вторник, 18 апреля, комиссия ПДН вынесла решение по делу Владислава — штраф заплатит его мать: Кодекс об административных правонарушениях предусматривает взыскание денег с родителей, когда несовершеннолетний не имеет собственных доходов.

«Парадокс ситуации заключается в том, что по такой достаточно серьезной статье, как 20.2, принимать решение вправе только федеральные судьи. В данном случае решение принято административной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав», — пишет komcity.ru, ссылаясь на информацию, полученную от организатора акции — депутата Олега Панькова.

Сам депутат Паньков получил аналогичный штраф. В его случае решение было принято судом. Панькову вменили часть 1 статьи 20.2 КоАП, а именно — нарушение организатором установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия.

Напомним, что 26 марта антикоррупционные выступления состоялись во многих городах страны, в том числе и в Хабаровске. Как и жителям города Юности, хабаровчанам не удалось договориться с местной администрацией по поводу площадки для проведения митинга, и акция перешла в разряд несанкционированных.

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