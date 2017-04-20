США готовы вернуть Украине украденные Лазаренко деньги — ГПУ

«Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены», — сказал Енин в комментарии УНН.

По его словам, деньги могут вернуть Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией; указанные вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинско-американских переговоров.

Енин добавил, что процесс возвращения активов может занять время, так как они находятся на счетах пяти различных юрисдикций.

«В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств», — пояснил представитель Генпрокуратуры.

Правительство Украины во время президентства Виктора Януковича наняло британскую юридическую компанию Lawrence Graham для поиска 200 миллионов долларов США, которые, как утверждали власти, были похищены при участии экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко в середине 1990-х годов. В 2004 году Лазаренко в США был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

На сегодняшний день США в целом установили местонахождение принадлежащих Лазаренко около 280 миллионов долларов, которые были вывезены из Украины незаконным путем и находящихся на счетах в Литве, Лихтенштейне и Швейцарии, а также на островах Антигуа и Гернси, где они были арестованы. В данный момент в США длится судебный процесс по конфискации этих средств.