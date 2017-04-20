Источник: В ГКУ правительства Хабаровского края наведались с обыском

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Обыски прошли в Главном контрольном управлении правительства Хабаровского края. В результате проверок была изъята компьютерная техника, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

— Обыск проводился в кабинетах краевого Главного контрольного управления. В ходе обыска были изъяты компьютеры, — сообщил информированный источник.

Получить какую-либо официальную информацию от руководства ГКУ не удалось, поскольку ни один из служебных телефонов не отвечает.

Между тем, в УМВД по Хабаровскому краю заявили, что к проводимым обыскам они отношения не имеют. При этом следственный комитет факт проводимых оперативных действий не подтвердил, однако и отрицать не стал.

Напомним, 30 марта состоялся пикет общественных организаций против коррумпированности управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Активисты посчитали, что им удалось привлечь внимание властей к существующей проблеме.