Источник: В ГКУ правительства Хабаровского края наведались с обыском
В результате проверок была изъята вся компьютерная техника.
В результате проверок была изъята вся компьютерная техника.
Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.
Обыски прошли в Главном контрольном управлении правительства Хабаровского края. В результате проверок была изъята компьютерная техника, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.
— Обыск проводился в кабинетах краевого Главного контрольного управления. В ходе обыска были изъяты компьютеры, — сообщил информированный источник.
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Между тем, в УМВД по Хабаровскому краю заявили, что к проводимым обыскам они отношения не имеют. При этом следственный комитет факт проводимых оперативных действий не подтвердил, однако и отрицать не стал.
Напомним, 30 марта состоялся пикет общественных организаций против коррумпированности управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Активисты посчитали, что им удалось привлечь внимание властей к существующей проблеме.