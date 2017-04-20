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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Reuters сообщил детали плана «вмешательства России» в выборы президента США

Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разработал документы, ставшие основой для стратегии России по «вмешательству» в прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, РИСИ подготовил два стратегических документа, которые ставили своей целью помочь Дональду Трампу победить, а также подорвать веру голосующих в американскую избирательную систему. Именно на основании этих документов разведслужбы США сделали вывод о «влиянии» России на прошлогоднюю избирательную кампанию.

Как утверждают источники Reuters, первый документ был составлен в июне 2016 года и распространялся «на высшем уровне» российского правительства, хотя «не был адресован каким-то конкретным лицам». Текст включал в себя общие рекомендации по началу пропагандистской кампании, которую должны были запустить в социальных сетях и в российских государственных информационных агентствах.

Целью этой кампании, по словам собеседников Reuters, было «побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России», чем администрация тогдашнего президента Барака Обамы.

По словам четырех источников Reuters, июньский документ стал продолжением обозначенной в марте 2016 года стратегии российских властей. Собеседники агентства утверждают, что Кремль поручил государственным СМИ, в число которых вошли телеканал RT и информационное агентство Sputnik, начать распространение «позитивных сообщений» о Дональде Трампе.

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По данным агентства, второй документ, подготовленный в октябре прошлого года и распространенный аналогичным образом, сообщал о вероятной победе на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В связи с чем, как считали составители документа, России нужно было прекратить «пропагандистскую кампанию» в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Вместо этого рекомендовалось сосредоточить усилия на распространении сообщений о нарушениях на выборах в США. Соответствующие действия, по словам источников Reuters, должны были «подорвать легитимность избирательной системы США в целом и нанести ущерб репутации Хиллари Клинтон».

Оба документа, как отмечают источники Reuters, легли в основу сделанных администрацией Барака Обамы выводов о том, что Россия начала кампанию по распространению «фальшивых новостей» и осуществила кибератаки на сервера Национального комитета Демократической партии США. «У Путина всегда была цель, и он попросил институт (РИСИ) нарисовать ему “дорожную карту”», — заявил бывший высокопоставленный чиновник из разведки США.

Однако, как уточняют источники Reuters, ни в одном из документов РИСИ не упоминалась необходимость проведения кибератак на сервера Демократической партии США. Как считают собеседники агентства, кибератаки были отдельно спланированной секретной операцией, которую могли проводить российские разведслужбы.

Источники также считают, что «пропагандистская кампания» и попытки взлома серверов Демпартии США взаимно усилили эффект кампании в СМИ.

При этом собеседники Reuters, среди которых были трое действующих и четверо бывших чиновников США, не стали уточнять, как США получили упомянутые документы. Представители американских разведслужб отказались комментировать информацию. Пресс-секретарь президента России и представитель РИСИ также не прокомментировали данные Reuters. Представитель RT не ответил на запрос агентства, а представитель агентства Sputnik назвал информацию «абсолютной ложью».

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Напомним, Россия оказалась в центре внимания в связи с событиями июля 2016 года, когда за две недели до предвыборного съезда Демпартии США сайт Wikileaks опубликовал более 19 тыс. писем и 8 тыс. прикрепленных к ним файлов, полученных «анонимными активистами» на серверах нацкомитета демократов. Американские власти и компании, работающие в США в сфере кибербезопасности, увидели в кибератаках «русский след» и заявили, что за взломом стояли ГРУ и ФСБ. В СМИ также появилась информация, что к хакерским атакам было причастно высшее руководство РФ.

Возложив на Россию ответственность за кибератаки, Вашингтон еще в августе начал рассматривать возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы. В декабре, за три недели до ухода с поста президента США Барак Обама объявил о введении новых санкций против России. За предполагаемую причастность Москвы к кибератакам в черный список США попали шесть человек и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Кроме того, из США выслали 35 российских дипломатов.

В январе этого года была рассекречена часть доклада разведки США о развернутой Россией кампании «для оказания влияния на американские президентские выборы». В конце марта в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США прошли первые слушания, посвященные вмешательству властей РФ в американские выборы 2016 года. Неопровержимых доказательств вмешательства Кремля в выборы главы Белого дома, однако, представлено не было. Предполагалось, что второй раунд слушаний, как и первый, будет открытым. Однако председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Девин Нуньес заявил, что последующие слушания пройдут в закрытом режиме.

Комментарии
1
Ольга Степнова
Скучно... где комменты АБ и компании - хоть поприкалываемся не только над самой новостью
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