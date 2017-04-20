Евгений Орачевский возглавит Минэкономразвития Иркутской области с 24 апреля

Евгений Орачевский станет главой Минэкономразвития Иркутской области с понедельника, 24 апреля. В настоящее время он занимает пост заместителя министра экономического развития региона с правом подписи. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

— С 10 апреля Антон Логашов прекратил совмещать должность министра экономического развития Иркутской области, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Антона Логашова назначили на должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития региона в декабре 2016 года.