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08:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Евгений Орачевский возглавит Минэкономразвития Иркутской области с 24 апреля

Сейчас он является замминистром с правом подписи.

Источник: IrkutskMedia.ru

Евгений Орачевский станет главой Минэкономразвития Иркутской области с понедельника, 24 апреля. В настоящее время он занимает пост заместителя министра экономического развития региона с правом подписи. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

— С 10 апреля Антон Логашов прекратил совмещать должность министра экономического развития Иркутской области, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Антона Логашова назначили на должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития региона в декабре 2016 года.

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