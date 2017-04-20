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08:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Участники КЭФ обсудят экономические предложения Кудрина и МЭР

Главная тема КЭФ — обсуждение среднесрочных планов правительства и среднесрочных планов государственной политики в целом.

Источник: Reuters

Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) обозначат стратегическую повестку экономики России до 2024 года и подведут итоги социально-экономического развития страны к настоящему времени. Форум откроется 20 апреля, сообщает правительство Красноярского края.

В частности, в ходе форума будет обсуждаться предложения Центра стратегических инициатив с экс-министром финансов Алексеем Кудриным по развитию экономики РФ и Комплексный план действий правительства до 2025 года, над которым работает минэкономразвития.

По словам вице-премьера, председателя оргкомитета форума Аркадия Дворковича, главная тема КЭФ — обсуждение среднесрочных планов правительства и среднесрочных планов государственной политики в целом. Некоторые дискуссии будут проведены в формате «мозгового штурма».

В дискуссиях и сессиях форума примут участие Дворкович, глава минэкономразвития Максим Орешкин, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, председатель ВЭБа Сергей Горьков, руководители металлургических компаний, а также представители министерств и ведомств.

Глава МЭР Максим Орешкин уточнил, что в работе над стратегией социально-экономического развития РФ до 2025 года, включающей в себя обсуждение пенсионной реформы и цифровой экономики, принимают участие 10 групп представителей профильных министерств и экспертов. Итоги работы над стратегией-2025 планируется представить в мае.

Кроме того, ряд дискуссий на форуме будет посвящен теме «Российская промышленная революция». Традиционно участники форума обсудят крупные транспортные проекты, аграрно-промышленный комплекс и банковский сектор.

Годом ранее на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2016) состоялось обсуждение «Стратегии 2030». В приветственном слове к участникам пленарного заседания заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что необходимо вместе сформировать стратегию, которая позволит России оставаться в числе лидеров мирового развития.

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