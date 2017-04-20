Участники КЭФ обсудят экономические предложения Кудрина и МЭР
Главная тема КЭФ — обсуждение среднесрочных планов правительства и среднесрочных планов государственной политики в целом.
Главная тема КЭФ — обсуждение среднесрочных планов правительства и среднесрочных планов государственной политики в целом.
Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) обозначат стратегическую повестку экономики России до 2024 года и подведут итоги
В частности, в ходе форума будет обсуждаться предложения Центра стратегических инициатив с
По словам
В дискуссиях и сессиях форума примут участие Дворкович, глава минэкономразвития Максим Орешкин, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, председатель ВЭБа Сергей Горьков, руководители металлургических компаний, а также представители министерств и ведомств.
Глава МЭР Максим Орешкин уточнил, что в работе над стратегией
Кроме того, ряд дискуссий на форуме будет посвящен теме «Российская промышленная революция». Традиционно участники форума обсудят крупные транспортные проекты,
Годом ранее на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2016) состоялось обсуждение «Стратегии 2030». В приветственном слове к участникам пленарного заседания заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что необходимо вместе сформировать стратегию, которая позволит России оставаться в числе лидеров мирового развития.