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08:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Глава Чесменского района подал в отставку

Сергей Давыдов перебирается в Челябинск.

Глава Чесменского района Сергей Давыдов подал в отставку со своего поста. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердила управляющая делами администрации района Валентина Наумова.

Известно, что Сергей Давыдов уходит со своего поста в связи с тем, что перебирается на новое место работы в Челябинск. Напомним, что свой пост Давыдов занял в декабре 2016 года. До этого он занимался предпринимательской деятельностью в сфере ЖКХ. Закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его соперником на выборах был прежний глава района Александр Серков.

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