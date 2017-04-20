Глава Чесменского района подал в отставку

Глава Чесменского района Сергей Давыдов подал в отставку со своего поста. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердила управляющая делами администрации района Валентина Наумова.

Известно, что Сергей Давыдов уходит со своего поста в связи с тем, что перебирается на новое место работы в Челябинск. Напомним, что свой пост Давыдов занял в декабре 2016 года. До этого он занимался предпринимательской деятельностью в сфере ЖКХ. Закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его соперником на выборах был прежний глава района Александр Серков.