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08:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский обсудил с руководством «Росатома» получение ЗАТО Озерск статуса ТОСЭР

Губернатор Борис Дубровский обсудил с руководителем управления по работе с регионами государственной корпорации «Росатом» Андреем Полосиным вопросы создания ТОСЭР в «закрытых» городах Челябинской области.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Заявка на получение Озерском статуса территории опережающего социально-экономического развития была подана еще в 2015 году, однако до сих пор город не имеет статуса ТОСЭР. Сложностью стало то, что города присутствия госкорпорации «Росатом» одновременно имеют статус моногородов и являются закрытыми административно-территориальными образованиями.

В ходе встречи Борис Дубровский отметил, что необходимо в кратчайшие сроки снять юридическое противоречие и двигаться вперед. «Во время рабочей поездки в Озерск я увидел, что инвесторы ждут. 10 проектов — потенциальных резидентов ТОСЭР — в высокой стадии проработки. Это все инновационные предприятия, у нас в территории не так много таких идей, но они есть в наукоградах. Надеюсь, что совместно с государственной корпорацией “Росатом” мы выработаем “дорожную” карту и получим статус ТОСЭР. Попросил включиться представителей Челябинской области в Федеральном Собрании», — добавил он.

По словам Андрея Полосина, в ближайшее время состоится совещание с участием первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

«То внимание, которые вы уделяете этой правовой коллизии, для нас тоже важно. Мы занимаемся этим вопросом по поручению Президента РФ в связи с тем, что для нас крайне важно сохранить ЗАТО как территории, где сконцентрированы производства, компетенции, люди, которые в состоянии решать задачи, поставленные государством. Мы так же, как и вы, ждем, что этот вопрос можно будет решить без отказа от статуса моногородов, и понимаем, что только совместная работа может дать результат. Готов в полном объеме информировать вас о продвижении вопроса и взаимодействовать с правительством Челябинской области», — подчеркнул он.

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