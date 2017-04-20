Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Мир встретил Пасху
09:15 (мск), источник: РБК - Украина

Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Закон «О Едином государственном реестре военнообязанных» вступил в силу. Соответствующий документ был опубликован в издании «Голос Украины» в среду, 19 апреля 2017 года.

Источник: AP 2017

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В частности, в документе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных. Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 2504-д «О Едином государственном реестре военнообязанных». Верховная Рада Украины в середине марта поддержала в повторном втором чтении данный законопроект. За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
К МКС стартовал «Союз» с сокращенным до двух человек экипажем
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Керченском проливе возобновили поиск экипажа затонувшего судна
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь