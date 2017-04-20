Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В частности, в документе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных. Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 2504-д «О Едином государственном реестре военнообязанных». Верховная Рада Украины в середине марта поддержала в повторном втором чтении данный законопроект. За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.