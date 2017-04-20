Медведев: Правительство РФ готовит поправки к программе и к закону об охране Байкала
Выделенные средства необходимо окончательно освоить, создать новые социальные и туристические объекты.
Выделенные средства необходимо окончательно освоить, создать новые социальные и туристические объекты.
Правительство РФ готовит поправки к федеральной целевой программе по охране озера Байкал, а также поправки к соответствующему закону, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Байкал является крупнейшим резервом питьевой воды на планете, жемчужиной нашей природы. Мы должны сделать совместно все, чтобы Байкал сохранялся в том виде, в котором есть, и, наоборот, принять меры по недопущению дальнейшей деградации природных ресурсов и недопущению сбросов и иных проблем, которые связаны с самим озером», — отметил глава правительства.
Он также напомнил, что ранее были выделены порядка 30 млрд рублей, на перепрофилирование Байкального
Средства, которые на это были выделены, необходимо окончательно освоить, создать и новые социальные объекты там, и новые туристические объекты, в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера, — отметил Дмитрий Медведев.
Эта работа по ФЦП будет продолжена министерством природных ресурсов.