Медведев: Правительство РФ готовит поправки к программе и к закону об охране Байкала

Правительство РФ готовит поправки к федеральной целевой программе по охране озера Байкал, а также поправки к соответствующему закону, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Байкал является крупнейшим резервом питьевой воды на планете, жемчужиной нашей природы. Мы должны сделать совместно все, чтобы Байкал сохранялся в том виде, в котором есть, и, наоборот, принять меры по недопущению дальнейшей деградации природных ресурсов и недопущению сбросов и иных проблем, которые связаны с самим озером», — отметил глава правительства.

Он также напомнил, что ранее были выделены порядка 30 млрд рублей, на перепрофилирование Байкального целлюлозно-бумажного комбината. Сейчас эти процедуры позади, но работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба необходимо продолжить.

Средства, которые на это были выделены, необходимо окончательно освоить, создать и новые социальные объекты там, и новые туристические объекты, в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера, — отметил Дмитрий Медведев.

Эта работа по ФЦП будет продолжена министерством природных ресурсов.