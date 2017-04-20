Южноуральским депутатам запретят брать в помощники родственников
Инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству.
Инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству.
Отныне южноуральские депутаты больше не смогут нанимать на работу своих жен, братьев и детей — антикоррупционную инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Изменения внесут в Положение о помощнике депутата Законодательного Собрания Челябинской области и закон о статусе депутата Законодательного Собрания.
Сейчас депутат имеет право иметь помощников, работающих по трудовому договору и на общественных началах, численностью не более семи человек. Работа по трудовому договору предусматривает размер оплаты их труда (размер общего месячного фонда оплаты труда помощников установлен законодательством) и оплачиваемый отпуск. Это может способствовать тому, что на работу по трудовому договору депутат может принять, в том числе, родственников.
Во избежание конфликта интересов проект закона запрещает депутату Законодательного Собрания иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих с ним в близком родстве или свойстве — родителей, супругов, детей, а также родных братьев и сестер, детей супругов и супругов детей.