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09:25 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральским депутатам запретят брать в помощники родственников

Инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству.

Отныне южноуральские депутаты больше не смогут нанимать на работу своих жен, братьев и детей — антикоррупционную инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Изменения внесут в Положение о помощнике депутата Законодательного Собрания Челябинской области и закон о статусе депутата Законодательного Собрания.

Сейчас депутат имеет право иметь помощников, работающих по трудовому договору и на общественных началах, численностью не более семи человек. Работа по трудовому договору предусматривает размер оплаты их труда (размер общего месячного фонда оплаты труда помощников установлен законодательством) и оплачиваемый отпуск. Это может способствовать тому, что на работу по трудовому договору депутат может принять, в том числе, родственников.

Во избежание конфликта интересов проект закона запрещает депутату Законодательного Собрания иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих с ним в близком родстве или свойстве — родителей, супругов, детей, а также родных братьев и сестер, детей супругов и супругов детей.

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