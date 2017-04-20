Южноуральским депутатам запретят брать в помощники родственников

Отныне южноуральские депутаты больше не смогут нанимать на работу своих жен, братьев и детей — антикоррупционную инициативу прокурора Челябинской области накануне одобрил комитет ЗСО по законодательству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Изменения внесут в Положение о помощнике депутата Законодательного Собрания Челябинской области и закон о статусе депутата Законодательного Собрания.

Сейчас депутат имеет право иметь помощников, работающих по трудовому договору и на общественных началах, численностью не более семи человек. Работа по трудовому договору предусматривает размер оплаты их труда (размер общего месячного фонда оплаты труда помощников установлен законодательством) и оплачиваемый отпуск. Это может способствовать тому, что на работу по трудовому договору депутат может принять, в том числе, родственников.

Во избежание конфликта интересов проект закона запрещает депутату Законодательного Собрания иметь помощников, работающих по трудовому договору, состоящих с ним в близком родстве или свойстве — родителей, супругов, детей, а также родных братьев и сестер, детей супругов и супругов детей.