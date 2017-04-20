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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Главные задачи — создать рабочие места и повысить рождаемость»

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Госсобрании — Курултае Башкортостана заслушивается отчет Главы РБ об итогах работы Правительства республики в 2016 году. Перед парламентариями выступил Рустэм Хамитов.

Источник: РИА "Новости"

Он поблагодарил депутатский корпус за конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти и поддержку законотворческих инициатив Правительства. «Такое взаимопонимание, сотрудничество сегодня особенно важны. Вместе мы научились справляться со многими непростыми вызовами, создаем принципиально новые точки роста для экономики, находим перспективы роста для традиционных отраслей. Так нам нужно действовать и впредь».

Главным достижением прошлого года Глава назвал положительную динамику основных макроэкономических показателей, укрепление финансовой устойчивости, выполнение всех социальных обязательств. Промпроизводство по итогам 2016 года выросло на 2,6 процента, в сельском хозяйстве рост составил около 1 процента, индекс объема инвестиций в основной капитал — 104,2 процента (по этому показателю республика вышла в лидеры в ПФО).

«Достойные показатели достигнуты в бюджетной системе — год завершен с профицитом в 10 млрд рублей. В полном объеме профинансированы все социально значимые обязательства, реализованы дорожные карты по увеличению зарплаты отдельным категориям бюджетников. В целом наметился реальный рост заработных плат, снизился уровень общей безработицы», — отметил Глава Башкортостана. — «Ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла с 70 лет до 71 года, сократилась смертность практически по всем видам заболеваний. В целом республика успешно движется вперед, мобилизуя ресурсы для решения проблемных вопросов».

Одной из самых острых проблем сегодняшнего дня Рустэм Хамитов назвал ухудшение демографической ситуации. «Это связано в том числе с оттоком трудовых ресурсов. По итогам года непростая ситуация сложилась по этой части во многих городах и районах республики. Правительство неоднократно рассматривало этот вопрос. Определены соответствующие задачи на ближайшие годы. Реальным инструментом занятости, создания высокооплачиваемых рабочих мест является широкая кооперация граждан, малых хозяйств, микропредприятий. Нужно содействовать созданию коллективных форм собственности. Чтобы работники, объединив ресурсы и компетенции, создавали общие производства, сообща решали вопросы. Рассчитываю, уважаемые депутаты, на решение этих и других ключевых задач», — обратился Глава к присутствующим.

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