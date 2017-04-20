CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к российской военной базе

По их словам, перемещение авиации началось вскоре после того, как США 6 апреля нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии, с которого, как считают в Вашингтоне, вылетели сирийские самолеты, устроившие химатаку в Идлибе, в результате которой погибли десятки человек.

Теперь сирийская военная авиация будет базироваться на военной базе в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада — умершего в 1994 году старшего брата нынешнего президента Сирии Башара Асада.

Неподалеку от этой базы в той же провинции Латакия расположена и база Хмеймим, где находятся российские силы, участвующие в военной операции в Сирии.

CNN отмечает, что российская база защищена прогрессивным комплексом противовоздушной обороны.

Как предполагают источники телеканала, в Дамаске рассчитывают, что американские военные вряд ли будут наносить удары по сирийской авиации в непосредственной близости от российских самолетов и систем ПВО.