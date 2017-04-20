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09:20 (мск), источник: Интерфакс

CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к российской военной базе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Сирийское руководство перебазировало большую часть своих боевых самолетов поближе к российской авиабазе Хмеймим, вероятно, для того, чтобы защититься от нового возможного удара со стороны США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Источник: AP 2017

По их словам, перемещение авиации началось вскоре после того, как США 6 апреля нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии, с которого, как считают в Вашингтоне, вылетели сирийские самолеты, устроившие химатаку в Идлибе, в результате которой погибли десятки человек.

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по Сирии

Теперь сирийская военная авиация будет базироваться на военной базе в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада — умершего в 1994 году старшего брата нынешнего президента Сирии Башара Асада.

Неподалеку от этой базы в той же провинции Латакия расположена и база Хмеймим, где находятся российские силы, участвующие в военной операции в Сирии.

CNN отмечает, что российская база защищена прогрессивным комплексом противовоздушной обороны.

Как предполагают источники телеканала, в Дамаске рассчитывают, что американские военные вряд ли будут наносить удары по сирийской авиации в непосредственной близости от российских самолетов и систем ПВО.

Комментарии
19
Михаил
Нпсчет Димы хорошая идея. Полигон аэродрома, в центре полсатая будка, там с бутерами и термосом на вахте с пневматическим ружьишком Дима. Сканворды решает... А что вы хотели?? - скажет он - мы же в блокаде!!!
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Снова Ванька.
Интиресна, домик на Рублеефки, для Асада уже пастроили?
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perplexed
сдаётся мне основная идея "не посмеют". А то получается прогрессивным комплексом оснащён какой-то клочок земли.
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