Куйвашев возвращает мэрии Екатеринбурга «творческие» полномочия

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание законопроект по частичному возврату мэрии Екатеринбурга градостроительных полномочий. Горадминистрации разрешается самостоятельно определять, где и что можно сооружать, но для начала работ по-прежнему будет требоваться одобрение областного минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что в 2015—2016 годах мэрия Екатеринбурга лишилась 6 полномочий в сфере градостроительства (утверждение генплана города, местных нормативов на строительство, правил землепользования, документации по планировке территорий, выдача разрешений на строительство, принятие решений по развитию застроенных территорий).

Новый законопроект губернатора предлагает вернуть городу право на утверждение правил землепользования и документации по строительству.

Как пояснил «Уралинформбюро» бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, возвращаемые полномочия носят «творческий» характер: «Наверное, это и правильно. Кто выдает разрешения на строительство — не суть важно, это формальная процедура. А вот что касается правил землепользования и градостроительства — это творческие документы, необходимые для развития города. Определять, что и где можно строить, должен тот, кто живет на данной территории».

Шаг Куйвашева навстречу мэрии — попытка заручиться поддержкой городских властей в преддверии кампания по выборам губернатора, которая стартует через месяц.