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09:09 (мск), источник: NewsKo

Павел Миков прокомментировал закон о поддержке молодых матерей

Уполномоченный по правам ребенка Павел Миков прокомментировал закон о поддержке первых рождений, который вступил в силу с 1 января 2017 года:

«Пермский край как субъект федерации самостоятельно определяет условия участия в программах государственной поддержки семей с детьми, в том числе и семей, в которых родился первый ребенок.

Действительно, принятый закон не подразумевает государственную поддержку для женщин, родивших первого ребенка вне брака или для мам, у детей которых в графе «отец ребенка» в свидетельстве о рождении стоит прочерк. Для этого есть причины.

Дело в том, что для Пермского края острой остается проблема рождения детей вне брака и детей без указания отцовства. — Каждый третий ребенок сегодня без отца, для сравнения, в 90-гг таких детей было меньше 20%. При этом подчеркну, что механизмы установления отцовства — даже если есть факт смерти человека еще до рождения ребенка — существуют. Таким образом, в первую очередь, мы гарантируем право ребенку на информацию о своих родителях. Данная мера также была направлена на защиту права ребенка на получение содержания со стороны обоих родителей, защиту имущественных прав ребенка, в том числе наследственных прав, а также права ребенка на общение с обоими родителями. Наилучшее обеспечение интересов ребенка — это основная обязанность и ответственность родителей, как мамы, так и папы. Кроме этого, такие меры государственной поддержки призваны содействовать становлению и возрождению ценности полной семьи, основанной на браке, ответственного не только материнства, но и отцовства".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя ситуацию, заявила, что необходимо уделять особое внимание вопросам воспитания ответственного родительства, не только материнства, но и отцовства. На Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который проходит в настоящее время в Белгороде, федеральный детский омбудсман сказала о необходимости создания в сознании детей образа полноценной здоровой семьи и предложила вводить в школах курс «Нравственные основы семейной жизни».

В связи с общественным резонансом в закон, принятый депутатами Законодательного Собрания 29 декабря 2016 года после всех необходимых процедур общественного обсуждения, по поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова Правительством Пермского края в ближайшее время будут подготовлены поправки для рассмотрения депутатами краевого парламента.

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