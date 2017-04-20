Дмитрий Медведев перенес ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» на 2018 год
Областные власти обещают, что это не скажется на темпах строительства объекта.
Областные власти обещают, что это не скажется на темпах строительства объекта.
Как пояснили в областном правительстве, данное изменение не отразится на сроках строительства. Они, как и планировалось, будут завершены в декабре текущего года. Продление сроков необходимо для того, чтобы успеть получить всю необходимую документацию на ввод стадиона в эксплуатацию.
Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.