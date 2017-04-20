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09:23 (мск), источник: Pro Город Самара

Дмитрий Медведев перенес ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» на 2018 год

Областные власти обещают, что это не скажется на темпах строительства объекта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» с 2017 на 2018 год. Соответствующее постановление он подписал в понедельник, 17 апреля. Документ был опубликован вчера на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили в областном правительстве, данное изменение не отразится на сроках строительства. Они, как и планировалось, будут завершены в декабре текущего года. Продление сроков необходимо для того, чтобы успеть получить всю необходимую документацию на ввод стадиона в эксплуатацию.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.

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