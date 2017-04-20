Сенатор о предложении Назарбаева: Это не запрет вероисповедания

«Вопрос прав человека по свободе вероисповедания. Это право предоставлено максимально, всевозможно и всесторонне. В то же время в Конституции Казахстан определен как светское государство, поэтому правила и законы светского государства должны быть одинаковы для всех. Поэтому нужно (разъяснить — прим. автора) всем семьям и детям. Понятно, что не дети определяют, как одеваться в школах, если это не школа религиозного направления, о необходимости подчиняться общему закону и общему подходу», — сказала Айтимова.

По ее словам, Казахстан не может идти по пути религиозных государств, так как в нашей стране религия отделена от государства, в отличие от стран арабского мира или Израиля.

«Там работают другие законы, мы не можем взять пример другой страны и полностью привнести его в нашу страну. Мы будем жить по светским законам, поэтому надо изыскать возможности», — считает депутат.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев отметил, что черные одеяния не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу и предложил проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне.