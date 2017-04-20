Путин назначил нового главу Калининского райсуда Челябинска

Председателем Калининского районного суда Челябинска назначен Михаил Новоселов — соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича», — говорится в документе.

Ранее суд возглавляла Елена Гартвик, отработавшая два срока подряд. Новоселов — судья-криминалист, до настоящего времени трудился в Центральном райсуде южноуральской столицы. был исполняющем обязанности председателя, затем заместителем председателя суда.

Этим же указом судья Центрального райсуда Челябинска Ирина Мотина назначена судьей Верховного суда Республики Крым.

Также президент назначил председателя Правобережного районного суда Магнитогорска — должность займет Наталья Лукьянец, сейчас — зампред этого же суда.