Путин назначил нового главу Калининского райсуда Челябинска
Этим же указом назначен председатель Правобережного районного суда Магнитогорска.
Этим же указом назначен председатель Правобережного районного суда Магнитогорска.
Председателем Калининского районного суда Челябинска назначен Михаил Новоселов — соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном
«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Калининского районного суда Челябинска Новоселова Михаила Викторовича», — говорится в документе.
Ранее суд возглавляла Елена Гартвик, отработавшая два срока подряд. Новоселов —
Этим же указом судья Центрального райсуда Челябинска Ирина Мотина назначена судьей Верховного суда Республики Крым.
Также президент назначил председателя Правобережного районного суда Магнитогорска — должность займет Наталья Лукьянец, сейчас — зампред этого же суда.