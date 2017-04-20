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09:48 (мск), источник: СуперОмск

Бывший министр экономики Омской области возглавил «Рослесинфорг»

Как стало известно «СуперОмску», экс-министр экономики Омской области Игорь Мураев с 20 марта был назначен и.о. директора ФГБУ «Рослесинфорг», где ранее занимал должность замдиректора.

Стоит напомнить, что Мураев, уроженец Таврического района и выпускник ОмГАУ, проработал в омском правительстве около шести лет: сначала первым замминистра ЖКХ и строительства (2006−2008), затем возглавлял минэкономики (2009−2012).

После отставки перешел в структуры «Рослесинфорга», которым в то время руководил другой омич Александр Третьяков, и стал его советником. Затем занимал должности в филиалах ФГБУ — первого замдиректора московского «Центрлеспроекта» (2013−2015), директора новосибирского «Запсиблеспроекта» (с 2015). Причем в последнем случае назначение Мураева вызвало отторжение сотрудников и вылилось в их забастовку.

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