Бывший министр экономики Омской области возглавил «Рослесинфорг»

Стоит напомнить, что Мураев, уроженец Таврического района и выпускник ОмГАУ, проработал в омском правительстве около шести лет: сначала первым замминистра ЖКХ и строительства (2006−2008), затем возглавлял минэкономики (2009−2012).

После отставки перешел в структуры «Рослесинфорга», которым в то время руководил другой омич Александр Третьяков, и стал его советником. Затем занимал должности в филиалах ФГБУ — первого замдиректора московского «Центрлеспроекта» (2013−2015), директора новосибирского «Запсиблеспроекта» (с 2015). Причем в последнем случае назначение Мураева вызвало отторжение сотрудников и вылилось в их забастовку.