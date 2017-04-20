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10:04 (мск), источник: Вести Приморье

Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в филиппинский порт Манила

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» сегодня прибыл в порт Манила (Филиппины), где моряки встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и осмотрят достопримечательности, а артисты, которые находятся на кораблях, выступят с концертами для жителей и гостей города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта, и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами. Кроме того на борту кораблей находятся артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ, которые выступят с концертами для жителей и гостей Манилы», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Он напомнил, что боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. Основная его цель — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Ранее в рамках похода корабли зашли в порт Пусан (Южная Корея).

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