Прокуроры требуют для Вячеслава Платона 23 года тюремного срока

«Мы просим для него 23 года тюремного заключения и лишения на пять лет права занимать определенные должности в банковской системе. Мы приняли в расчет все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе отягчающие вину, а также поведение сторон», — сказал прокурор Андрей Бэешу.

Адвокат со своей стороны настаивает на невиновности Платона.

«Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. С самого начала, с первых дней рассмотрения дела в суде, наша позиция была ясной», — отметил адвокат Эдуард Руденко.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Минувшим летом его объявили в международный розыск, а задержали в июле в столице Украины. Киевский суд вынес решение о предварительном аресте Платона, а Генпрокуратура Молдовы потребовала его экстрадиции.

По данным следствия, Вячеслав Платон украл из Banca de Economii более 800 миллионов леев. Суммы были выведены из страны через офшорные фирмы.

Пресса сообщала, что Платон фигурировал еще в нескольких уголовных делах, в том числе обвинялся в убийстве предпринимателя Василия Лаптеакру и подделке документов. Значится он и в уголовном деле о «российском ландромате». За четыре года через эту преступную схему из России вывели 22 миллиарда долларов. Осели они на счетах более чем пяти тысяч компаний в 96 странах.