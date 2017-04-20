Тетянников уверен, что новый мэр в Омске появится в июне

Не удалось главному представителю партии власти в регионе уйти от колких вопросов про несостоявшиеся выборы Омска.

«У нас была встреча с партийной фракцией в ОГС, мы готовы были высказать своё мнение, но не получилось. У нас есть предложения губернатору, ведь нам никто не мешает повторить попытку. Я считаю, что действующие депутаты в состоянии выбрать нового мэра и это должно произойти уже в июне. Вот многие жалуются на то, дескать, непрямые выборы мэра — это плохо. Но даже если сейчас провести прямое голосование, явки все равно не будет, поэтому разницы в методах выборов нет», — подчеркнул Тетянников.

Сама же партия, как уже неоднократно говорил секретарь регионального отделения, своего кандидата выдвигать не будет, а даст рекомендации одному из прошедших фильтр выборной комиссии.