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10:16 (мск), источник: СуперОмск

Тетянников уверен, что новый мэр в Омске появится в июне

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников встретился сегодня с омскими журналистами.

Не удалось главному представителю партии власти в регионе уйти от колких вопросов про несостоявшиеся выборы Омска.

«У нас была встреча с партийной фракцией в ОГС, мы готовы были высказать своё мнение, но не получилось. У нас есть предложения губернатору, ведь нам никто не мешает повторить попытку. Я считаю, что действующие депутаты в состоянии выбрать нового мэра и это должно произойти уже в июне. Вот многие жалуются на то, дескать, непрямые выборы мэра — это плохо. Но даже если сейчас провести прямое голосование, явки все равно не будет, поэтому разницы в методах выборов нет», — подчеркнул Тетянников.

Сама же партия, как уже неоднократно говорил секретарь регионального отделения, своего кандидата выдвигать не будет, а даст рекомендации одному из прошедших фильтр выборной комиссии.

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