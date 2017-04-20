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10:18 (мск), источник: РИА Новости

Фийон: Крым русский с исторической и культурной точек зрения

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон.

Источник: РИА "Новости"

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал Фийон в интервью газете Figaro.

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул экс-премьер.

По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

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