Фийон: Крым русский с исторической и культурной точек зрения

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал Фийон в интервью газете Figaro.
По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.
«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул экс-премьер.
По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.