Фийон: Россия никогда не оставит Крым

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал Фийон в интервью газете Figaro.

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул экс-премьер.

По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

Ранее кандидаты в президенты Франции на предвыборных дебатах обсуждали в том числе и отношения с Россией. Мнения политиков разделились: трое из пяти выступили за новые подходы к решению вопроса о Крыме, а двое заявили о намерении выдерживать жесткий тон по отношению к Москве. Тогда именно Франсуа Фийон использовал в поддержку России аргумент о праве нации на самоопределение. Его рассуждения строились вокруг судьбы Косова, признанного независимым Соединенными Штатами и странами Запада, вопреки воле Сербии.