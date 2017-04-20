Фийон: Россия никогда не оставит Крым
ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы»,
ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы»,
«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал Фийон в интервью газете Figaro.
«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул
По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.
Ранее кандидаты в президенты Франции на предвыборных дебатах обсуждали в том числе и отношения с Россией. Мнения политиков разделились: трое из пяти выступили за новые подходы к решению вопроса о Крыме, а двое заявили о намерении выдерживать жесткий тон по отношению к Москве. Тогда именно Франсуа Фийон использовал в поддержку России аргумент о праве нации на самоопределение. Его рассуждения строились вокруг судьбы Косова, признанного независимым Соединенными Штатами и странами Запада, вопреки воле Сербии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине. Киев