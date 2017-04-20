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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Фийон: Россия никогда не оставит Крым

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон.

Источник: РИА Новости

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал Фийон в интервью газете Figaro.

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул экс-премьер.

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По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

Ранее кандидаты в президенты Франции на предвыборных дебатах обсуждали в том числе и отношения с Россией. Мнения политиков разделились: трое из пяти выступили за новые подходы к решению вопроса о Крыме, а двое заявили о намерении выдерживать жесткий тон по отношению к Москве. Тогда именно Франсуа Фийон использовал в поддержку России аргумент о праве нации на самоопределение. Его рассуждения строились вокруг судьбы Косова, признанного независимым Соединенными Штатами и странами Запада, вопреки воле Сербии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство не раз заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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