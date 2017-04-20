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10:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский работает в Индии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил официальную делегацию для визита в Индию. Основными темами для обсуждения станут создание совместных предприятий, увеличение товарооборота и инвестиционные возможности.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Делегация региона будет состоять из 12 компаний и двух муниципальных образований — Сосновский и Агаповкий районы.

Сегодня Борис Дубровский примет участие в открытии бизнес-форума в Дели, затем пройдет встреча с министром иностранных дел Индии Мобашар Джавад Акбаром. На встрече будет презентован проект по проведению форума глав регионов ШОС. В завершении рабочего дня состоится встреча с министром торговли и промышленности Республики Индия госпожой Нирмалла Ситхараман.

21 апреля губернатор проведет переговоры с представителями деловых кругов штата Андхра-Прадеш, посетит передовые предприятия, размещенные в городе Вишакхапатнам, а также специальную экономическую зону Jawaharal Nerhu Pharma City.

В рамках третьего дня деловой программы планируется соглашения о намерениях по сотрудничеству между южноуральским правительством и правительством штата Андхра-Прадеш.

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