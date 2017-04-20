Экс-начальник управления здравоохранения ЮКО арестован

12 апреля Аль-Фарабийский районный суд вынес решение о заключении Исмаилова под стражу. Однако сегодня стало известно о решении апелляционного суда, который оспорил решение первой инстанции, сообщили в пресс-службе суда ЮКО.

«Исмаилов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 253, части 6 УК РК «Коммерческий подкуп» и 262, части 3 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Во время работы на должности руководителя управления здравоохранения ЮКО Жумагали Исмаилов оказался в центре скандала. В 2012 году получил выговор за грубость с подчинёнными. Выговор от акима области Аскара Мырзахметова получил главный врач Южного Казахстана из-за конфликта с медиками региона.

На отставке Жумагали Исмаилова настаивают 28 врачей Южного Казахстана. Все они подписались под письмом к акиму области Аскару Мырзахметову.

Последняя должность, которую занимал Исмаилов, это должность директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК.