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10:34 (мск), источник: Informburo.kz

Экс-начальник управления здравоохранения ЮКО арестован

Бывшего чиновника подозревают в создании организованной преступной группировки и коммерческом подкупе.

Источник: Informburo.kz

Апелляционный суд ЮКО вынес постановление о домашнем аресте экс-руководителя управления здравоохранения Жумагали Исмаилова.

12 апреля Аль-Фарабийский районный суд вынес решение о заключении Исмаилова под стражу. Однако сегодня стало известно о решении апелляционного суда, который оспорил решение первой инстанции, сообщили в пресс-службе суда ЮКО.

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«Исмаилов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 253, части 6 УК РК «Коммерческий подкуп» и 262, части 3 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Во время работы на должности руководителя управления здравоохранения ЮКО Жумагали Исмаилов оказался в центре скандала. В 2012 году получил выговор за грубость с подчинёнными. Выговор от акима области Аскара Мырзахметова получил главный врач Южного Казахстана из-за конфликта с медиками региона.

На отставке Жумагали Исмаилова настаивают 28 врачей Южного Казахстана. Все они подписались под письмом к акиму области Аскару Мырзахметову.

Последняя должность, которую занимал Исмаилов, это должность директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК.

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