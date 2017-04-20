Медведева в Омске повезут на тур по культурным заведениям
Секретерь омского отделения «ЕР» Юрий Тетянников не знает, чем именно займется в Омске
Секретерь омского отделения «ЕР» Юрий Тетянников не знает, чем именно займется в Омске
«Мы разрабатываем лишь программу форума, который пройдет 25 апреля в Концертном зале. У нас есть предложения, поддерживаем связь с аппаратом Медведева. Думаю, что
В программе форума же обозначено, что Дмитрий Медведев будет присутствовать на мероприятии во второй половине дня, где будет председательствовать на пленарном заседании партии. Также известно, что на мероприятии будет присутствовать не менее 700 человек.