Медведева в Омске повезут на тур по культурным заведениям

«Мы разрабатываем лишь программу форума, который пройдет 25 апреля в Концертном зале. У нас есть предложения, поддерживаем связь с аппаратом Медведева. Думаю, что премьер-министра повезут по культурным объектам города, но пока ничего конкретного мы сказать не можем», — заявил главный единоросс региона.

В программе форума же обозначено, что Дмитрий Медведев будет присутствовать на мероприятии во второй половине дня, где будет председательствовать на пленарном заседании партии. Также известно, что на мероприятии будет присутствовать не менее 700 человек.